Глава ЛНР заявил, что в украинских грузах часто находили взрывчатку

Луганск, , 00:18 — REGNUM Вслед за главой ДНР Александром Захарченко, глава ЛНР Игорь Плотницкий на встрече со студентами Луганского государственного медуниверситета имени Святителя Луки заявил, что «взаимодействие» с Украиной возможно только «после смены в стране власти», когда к управлению Украиной придут адекватные люди.

Когда один из студентов задал ему вопрос, сможет ли почта ЛНР когда-нибудь осуществлять доставку грузов в ЛНР и обратно на Украину, Плотниций заметил, что это не зависит от их желания. «Это не мы не хотим, чтобы проходили грузы с Украины в ЛНР, это Украина не пропускает. — констатировал он и добавил, что в период активных боевых действий некоторые люди перевозили грузы с территории Украины в ЛНР, «но и в этих грузах часто находили и взрывчатку, и боеприпасы».

«Мы даже тогда не запрещали доставку грузов в ЛНР, просто мы проводили больше контроля. На сегодняшний момент с Украиной, я не думаю, что у нас что-то получится», — уверен глава Республики. «Все говорит о том, что до тех пор, пока на Украине не сменится власть, мы не сможем взаимодействовать и жить, даже как соседи. Пока они видят в нас сепаратистов, террористов, убийц, кого угодно, они делают все, чтобы мы с их стороны ничего не получали. Они не могут понять одного простого вопроса, что мы и не нуждаемся», — сказал Плотницкий.

Студент из прифронтового Первомайска задал Плотницкому вопрос о том, как на данный момент решается проблема водоснабжения в ЛНР и, в частности, в его городе. «Вчера по «Луганск24» должен был выступать ваш глава администрации и, если мне не изменяет память, в Первомайске воду мы получаем с Республики. Я знаю, что там до конца вопрос не решен», — таков был ответ. Проблема в том, заметил глава Республики, что из-за боевых действий невозможно пробраться к скважине, которая расположена недалеко от Первомайска, поскольку продолжаются бои. Нужно разрешение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Плотницкий сказал, что вопрос водоснабжения — один из приоритетных и регулярно поднимается на переговорах в Минске. «Если говорить честно и откровенно, то мы не надеемся и не надеялись никогда на Украину, мы идем своим путем решения данной проблемы», — заявил он.

Как было сказано ранее, ЛНР, в отличие от ДНР, не может сама себя обеспечить водой сейчас в полном объеме. Однако на ее территории есть шесть скважин, которые можно привести в рабочее состояние. И тогда проблема полностью решится. Но на это нужно время.