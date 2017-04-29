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Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно

Политика

Минск, наконец, добился признания на Западе

Свобода
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Свобода

Минск, 29 апреля 2017, 00:11 — REGNUM  Журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно — такой вывод содержится в традиционном ежегодном докладе неправительственной организацией Freedom House (США), который оценивает ситуацию со свободой прессы в мире по итогам 2016 года. «Опасения по поводу белорусско-российских отношений сыграли свою роль в аресте трех блогеров в декабре, после того, как опубликованные ими ранее материалы выразили разнообразные пророссийские взгляды на происходящее», — такой вывод делают авторы исследования, отмечая политический характер задержания журналистов.

В отчете Freedom House также говорится о том, что в 2016 году Министерство информации Беларуси вынесло предупреждения нескольким СМИ за «критику или «дискредитацию» белорусского государства, его политики или его союзников».

Freedom House отмечает, что правительство Александра Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, доминирует в СМИ Беларуси и секторе передачи информации и осуществляет контроль над частными СМИ через ограничительные законы и правила. Власти часто подвергаются журналистов насилию, произвольным задержаниям и политически мотивированным преследованиям, хотя в последние годы такие вопиющие случаи стали уменьшаться.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре белорусскими правоохранительными органами задержаны трое белорусских граждан — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, которым предъявлены обвинения по ч.3 ст.130 УК РБ — разжигание межнациональной розни в составе группы, что влечет за собой возможный срок уголовного наказания от 5 до 12 лет. В конце декабря в розыск был объявлен гражданин Беларуси, шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик (о чем не было известно ни ему самому, ни его родителям), который был арестован 14 марта в Москве по запросу белорусской стороны, однако 16 марта отпущен Дорогомиловским судом Москвы по истечении 48 часов после задержания в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

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