СМИ: Путин и Порошенко регулярно созваниваются

Москва, , 00:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает общаться по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, однако это не афишируется в СМИ. Об этом сегодня, 28 апреля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Утверждается, что последний телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся в начале апреля. Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе.

Газета пишет, что беседа глав государств велась в «уважительном корректном ключе», а сами лидеры «переходили на шутливо-иронический тон», чтобы избежать резких заявлений.

«Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — уточнил источник.

В рамках этого телефонного разговора Путин и Порошенко смогли продвинуться только в гуманитарных вопросах. Речь шла о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии.

Утверждается, что Порошенко предупредил российского президента: если ДНР и ЛНР не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены. Так в итоге и произошло.

Стоит отметить, что Порошенко публично называет Россию страной агрессором и обвиняет Путина в тяжких международных преступлениях, не предоставляя при этом никаких доказательств.