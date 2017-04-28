Пятница, 28 Апреля 2017 года
23:54:46 МСК

Главком ВКС: Завершилась проверка всех родов войск Воздушно-космических сил

Политика

Результаты проверки показали высокую готовность ВКС к выполнению поставленных командованием задач

Москва, 28 апреля 2017, 23:49 — REGNUM  Дальняя стратегическая авиация, фронтовые истребители, вертолеты и подразделения ПВО участвовали в завершившейся 28 апреля контрольной проверке объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил России, сообщил журналистам главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

В ходе проверки стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели перебазирование на оперативные авиабазы и условные пуски крылатых ракет, реактивные ракетоносцы Ту-160 выполнили полетные задания на сверхзвуковой скорости.

Самолеты оперативно-тактической и армейской авиации отработали перехват воздушных целей, штурмовые и транспортно-боевые вертолеты уничтожили учебные цели на полигонах.

Параллельно с полетами авиации, подразделения ПВО обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушного противника, в роли которого выступали самолеты и вертолеты ВКС, выполнявшие учебно-боевые задачи.

Всего в проверке боеготовности было задействовано более 50 самолетов, около 100 единиц зенитно-ракетного и радиотехнического вооружения.

Контрольная проверка объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил подтвердила высокую степень готовности ВКС к эффективному выполнению поставленных командованием задач и проверила уровень защищенности наземных объектов от уже существующих, а также перспективных средств воздушно-космического нападения.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: Минск не позволит РФ напасть на Украину с территории Белоруссии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Севак МирабянХристианство – ответ на неприятные вопросы
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Украина проигрывает ЛНР по доступности цен на самое необходимое
ЛуганскЛНР Экономика ДНР и ЛНР Экономика
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
Нью-ЙоркСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.04.17
Марат ШибутовИтоги годовой работы самого крупного госхолдинга Казахстана: прибыль растет
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Валентин ИлюшинВ музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки
КировскЛенинградская областьРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
Нью-ЙоркСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
МоскваРоссия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
28.04.17
Путин родился в столице Дагестана
МахачкалаРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
ДНР ожидает на майские праздники провокации со стороны ВСУ
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»
МоскваРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Коррупция в департаменте Югры: новые дела и фигуранты
Ханты-МансийскРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
ещё главное