Главком ВКС: Завершилась проверка всех родов войск Воздушно-космических сил

Москва, , 23:49 — REGNUM Дальняя стратегическая авиация, фронтовые истребители, вертолеты и подразделения ПВО участвовали в завершившейся 28 апреля контрольной проверке объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил России, сообщил журналистам главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

В ходе проверки стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели перебазирование на оперативные авиабазы и условные пуски крылатых ракет, реактивные ракетоносцы Ту-160 выполнили полетные задания на сверхзвуковой скорости.

Самолеты оперативно-тактической и армейской авиации отработали перехват воздушных целей, штурмовые и транспортно-боевые вертолеты уничтожили учебные цели на полигонах.

Параллельно с полетами авиации, подразделения ПВО обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушного противника, в роли которого выступали самолеты и вертолеты ВКС, выполнявшие учебно-боевые задачи.

Всего в проверке боеготовности было задействовано более 50 самолетов, около 100 единиц зенитно-ракетного и радиотехнического вооружения.

Контрольная проверка объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил подтвердила высокую степень готовности ВКС к эффективному выполнению поставленных командованием задач и проверила уровень защищенности наземных объектов от уже существующих, а также перспективных средств воздушно-космического нападения.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: Минск не позволит РФ напасть на Украину с территории Белоруссии