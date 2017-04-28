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Могерини: Процесс вступления Турции в состав ЕС продолжается

Политика

Турции в очередной раз предъявили условия вхождения в состав ЕС

Валлетта, 28 апреля 2017, 23:30 — REGNUM  Переговоры о вступлении Турции в Европейский союз не прекращены, заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, 28 апреля сообщает Agence France-Presse.

Могерини заявила, что хотела бы, чтобы Турция вошла в европейский блок, однако Анкара должна выполнить ряд необходимых условий.

«Процесс вступления продолжается, он не приостановлен, не закончился, хотя в настоящее время мы не работаем над новыми пунктами», — заявила Могерини.

«Критерии очень четкие, и они хорошо известны. Если Турция заинтересована в присоединении, как сказал нам сегодня министр иностранных дел, … Турция прекрасно знает, о чем идет речь, особенно в области прав человека, верховенства закона, демократии и свобод», — добавила представитель ЕС.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности вынести вопрос о вступлении в ЕС на референдум, добавив, что Турция не может терпеть бесконечно после 54 лет ожидания.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга Турции в связи с обеспокоенностью ситуацией с правами человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз признал результаты референдума по конституции Турции

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