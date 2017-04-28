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МВД Украины просит Интерпол не арестовывать Яценюка

Политика

В Киеве уверены, что Интерпол проигнорирует запрос Москвы

Шалтай-Болтай
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шалтай-Болтай

Киев, 28 апреля 2017, 22:56 — REGNUM  Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил обращение в Интерпол с просьбой отклонить запрос правоохранителей Российской Федерации и не объявлять экс-премьера Украины, лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка в международный розыск. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба МВД Украины, передает ИА REGNUM.

МВД информирует, что получило копию российского обращения в генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении экс-премьера Украины Яценюка в международный розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Россию. «В то же время этот запрос не является официальным объявлением Интерполом Арсения Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия Уставу и правилам организации», — пояснили в МВД Украины.

Отмечается, что еще 20 апреля глава МВД Аваков обратился с официальным письмом к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку, в котором министр изложил факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес украинского политика. «Аваков заверил генсека Интерпола в том, что Яценюк никогда не бывал в Чечне, не принимал участия ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины», — информирует пресс-служба.

При этом Аваков привел факты, свидетельствующие о незаконности и политической мотивированности следственных органов РФ. По его словам, российское обвинение базируется на показаниях, полученных под пытками.

«Упоминается и о том, что правовая позиция российского правосудия, по имеющейся в МВД информации, базируется на показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины. Такая оценка действий России в отношении Яценюка, отмечено в письме министра, является официальной публичной позицией государства Украины, в частности, — позицией Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции Украины. Так, Минюст Украины официально обратился ко всем демократическим странам и Европейскому суду по правам человека с требованием воздержаться от признания решений, принятых российскими властями и судами в отношении Яценюка», — говорится в сообщении.

Аваков также выразил надежду на то, что в соответствии со ст. 2 и 3 Устава МОКП-Интерпол Генеральный секретариат и Комиссия по контролю за файлами Интерпола запретят использование возможностей и механизмов Интерпола для преследования Яценюка.

В свою очередь, 28 апреля министр юстиции Украины Павел Петренко также выразил уверенность в том, что Интерпол не станет удовлетворять запрос России об объявлении в розыск экс-премьера Яценюка.

«Россияне требуют от Интерпола подать Арсения Яценюка в международный розыск за то, что он якобы в Грозном из автомата расстреливал людей. Конечно, никаких оснований для таких заявлений или доказательств этого у них нет и быть не может. Поэтому мы не сомневаемся, что Интерпол как уважаемая организация не будет обращать внимания на откровенные глупости, выдуманные больным представлением российских пропагандистов, и откажет в удовлетворении этого обращения», — написал Петренко на странице в Facebook.

Напомним, 27 марта стало известно, что Ессентукский городской суд (Российская Федерация) заочно арестовал экс-премьера Украины Яценюка. Правоохранители РФ объявили его в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр МВД Украины Аваков отреагировал шуткой на сообщение о том, что бывший премьер-министр Яценюк получил из Российской Федерации уведомление о том, что Ессентукский городской суд заочно арестовал его за участие в боевых действиях в Грозном на стороне незаконных организаций. «Наконец-то Яценюка арестуют!» — написал Аваков.

Сам экс-премьер на своей странице в Facebook уточнил, что его обвиняют за «участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», а также за «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

«Это, конечно же, полный бред. Но это также и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему «зверств Яценюка в Чечне» на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий. Очевидно: на фоне всех остальных резонансных событий — циничных убийств и репрессий против оппозиции — русская диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны», — написал Яценюк.

Читайте ранее в этом сюжете: Яценюк: Руки Кремля до меня не дотянутся

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