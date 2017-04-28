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Евросоюз признал результаты референдума по конституции Турции

Политика

Евросоюз ожидает, что изменения в конституцию Турции будут вноситься на основе рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы

Брюссель, 28 апреля 2017, 22:50 — REGNUM  Евросоюз признаёт итоги референдума по внесению изменений в конституцию Турции, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

По словам Могерини, Евросоюз уважает результаты турецкого референдума, хотя и признаёт подачу апелляций по данному вопросу.

При этом Могерини отметила, что внешнеполитическое ведомство ЕС считает, что любая страна имеет право определять свою систему государственного правления и уважает это право.

По словам Федерики Могерини, Евросоюз ожидает, что изменения в конституцию Турции будут внесены на основе рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы, а также Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Напомним, ранее Евросоюз призывал руководство Турции расследовать сообщения о нарушениях при проведении референдума, поступивших от международных наблюдателей и турецкой оппозиции.

Референдум, состоявшийся 16 апреля в Турции, решал судьбу 18-ти поправок в конституцию страны, которые вводят президентскую форму государственной власти вместо парламентской. По результатам референдума полномочия президента Турции будут значительно расширены. Пост премьер-министра будет упразднен, а президент получит право назначать вице-президента, министров, членов Коллегии судей и прокуроров.

Читайте ранее в этом сюжете: Высшая избирательная комиссия Турции признала пакет поправок в Конституцию

Читайте развитие сюжета: Могерини: Процесс вступления Турции в состав ЕС продолжается

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