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«Адмирал Эссен» направляется к месту базирования в Черном море

Политика

Фрегат начал межфлотский переход из Балтийского в Черное море

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Торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на сторожевом корабле (СКР) «Адмирал Эссен». Калининград, 7 июня 2016 года
Иллюстрация: Минобороны России
Торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на сторожевом корабле (СКР) «Адмирал Эссен». Калининград, 7 июня 2016 года

Севастополь, 28 апреля 2017, 21:42 — REGNUM  Построенный для Черноморского флота первый серийный фрегат проекта 11 356 «Адмирал Эссен» вышел из Балтийского моря, и направился к месту постоянной дислокации в Черном море. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны проекта 11 356 и первым серийным кораблем этого проекта, назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена. Передача фрегата флоту и подъём на нем военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года.

Сообщается, что корабли этой серии имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. «Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

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«Адмирал Эссен»
Иллюстрация: Минобороны России
«Адмирал Эссен»

Командующий Черноморским флотом Александр Витко ранее заявлял, что в 2015−16 годах ЧФ получил около 40 кораблей и судов. В том числе три дизельные подводных лодки, два малых корабля, 10 боевых катеров и 20 судов вспомогательного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года новейший сторожевой корабль «Адмирал Григорович», совершив межфлотский переход, прибыл к месту базирования в Севастополь.

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