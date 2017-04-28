Пентагон: В Йемене уничтожен один из лидеров «Аль-Каиды»*

Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Один из руководителей экстремистской группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидирован в результате воздушной атаки ВВС США в Йемене, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

По информации агентства, Джефф Дэвис сообщил, что вместе с главарем террористов были уничтожены ещё семь боевиков группировки.

Кроме того, официальный представитель военного ведомства США заявил о ликвидации 35 боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате спецоперации, проведенной в Афганистане.

По словам Дэвиса, вместе с ними мог быть уничтожен и один из местных лидеров группировки, но эта информация пока не подтверждена.

Ранее Пентагон сообщил об уничтожении в Афганистане террориста, причастного к убийству двух американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков на Московской конференции по безопасности заявил, что главари террористических группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут переговоры, пытаясь создать союз.

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