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МИД РФ: Заявление Вашингтона об «изоляции России в ООН» выглядит странно

Политика

Задача ООН состоит в поиске точек соприкосновения для решения проблем, а не в изоляции кого-либо

Флаг ООН
Флаг ООН

Москва, 28 апреля 2017, 21:19 — REGNUM  Замглавы МИД России Геннадий Гатилов прокомментировал «странное» заявление Вашингтона об «изоляции России в ООН», сообщает RT.

Включение в перечень достижений первых 100 дней пребывания на посту президента США Дональда Трампа «изоляции России в ООН», да еще и благодаря взаимодействию с Китаем, выглядит по меньшей мере странно, отметил Геннадий Гатилов.

Замглавы МИД России напомнил, что работа ООН состоит в том, чтобы искать точки соприкосновения для общеприемлемого решения проблем, а не в изоляции кого-либо с чьей-то помощью.

«Мы наоборот стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе, и прежде всего, с США в рамках ООН», — подчеркнул Геннадий Гатилов.

Напомним, ранее Белый дом назвал одним из положительных результатов Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания в должности президента США «изоляцию России в ООН» во взаимодействии с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в ходе встречи с российскими журналистами директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь сказал, что заявление о якобы существующей изоляции России со стороны Китая — всего лишь мнение американской стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин опроверг утверждение Вашингтона об «изоляции России в ООН»

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