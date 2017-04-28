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Трамп распорядился снять запрет на добычу нефти в Арктике и Атлантике

Политика

Запрет на добычу нефти в Атлантическом океане и в прибрежной зоне Аляски введен Бараком Обамой в 2016 году

Не так
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Не так

Вашингтон, 28 апреля 2017, 21:00 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, направленное на отмену запретов добычи нефти и газа в прибрежных районах Арктики и Атлантики, 28 апреля сообщает Agence France-Presse.

Трамп заявил, что из-за подобных запретов США могут потерять «миллиарды долларов», отмена запретов приведет к созданию новых рабочих мест.

«Наша страна одарена невероятными природными ресурсами, включая богатые запасы нефти и природного газа, но федеральное правительство удерживает 94% этих оффшорных зон, они закрытыми для разведки и добычи», — заявил Трамп.

«Это лишает нашу страну многих тысяч рабочих мест и миллиардов долларов», — добавил президент США.

Напомним, закон о внешнем континентальном шельфе, подписанный в 1953 году, дает президенту США право изымать офшорные зоны из коммерческого использования.

В декабре 2016 года бывший президент США Барак Обама запретил выдавать лицензии на разведку и бурение нефтяных скважин на шельфе Атлантического океана и в прибрежной зоне Аляски.

Запрет распространяется на ряд районом Чукотского моря, моря Бофорта и некоторые районы Атлантического океана.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп может снять запрет на добычу нефти и газа в прибрежных районах США

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