Трамп распорядился снять запрет на добычу нефти в Арктике и Атлантике

Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, направленное на отмену запретов добычи нефти и газа в прибрежных районах Арктики и Атлантики, 28 апреля сообщает Agence France-Presse.

Трамп заявил, что из-за подобных запретов США могут потерять «миллиарды долларов», отмена запретов приведет к созданию новых рабочих мест.

«Наша страна одарена невероятными природными ресурсами, включая богатые запасы нефти и природного газа, но федеральное правительство удерживает 94% этих оффшорных зон, они закрытыми для разведки и добычи», — заявил Трамп.

«Это лишает нашу страну многих тысяч рабочих мест и миллиардов долларов», — добавил президент США.

Напомним, закон о внешнем континентальном шельфе, подписанный в 1953 году, дает президенту США право изымать офшорные зоны из коммерческого использования.

В декабре 2016 года бывший президент США Барак Обама запретил выдавать лицензии на разведку и бурение нефтяных скважин на шельфе Атлантического океана и в прибрежной зоне Аляски.

Запрет распространяется на ряд районом Чукотского моря, моря Бофорта и некоторые районы Атлантического океана.

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