Яценюк: Руки Кремля до меня не дотянутся

Киев, , 20:52 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины, глава партии «Народный фронт» Арсений Яценюк прокомментировал информацию о том, что Россия направила материалы по его уголовному делу в Интерпол. Заявление Яценюка распространила его пресс-служба сегодня, 28 апреля.

«Решение российского Интерпола запросить моё задержание, арест и экстрадицию в Россию является частью российского плана по дискредитации и преследованию тех, кто выступает против России. Но у них ничего не получится», — сказано в заявлении Яценюка.

Экс-премьер считает, что Россия не может простить ему подачу иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Арсения Яценюка в международный розыск.

В России против Яценюка возбуждено уголовное дело. Суд города Ессентуки (Ставропольский край) уже заочно арестовал Яценюка.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в сентябре 2015 года заявил, что в Первой чеченской войне на стороне дудаевцев воевал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Бастрыкин рассказал, что Яценюк входил в состав карательного отряда «Арго», а затем «Викинг», руководимого Александром Музычко по прозвищу Сашко Билый.

Бастрыкин уточнил, что Яценюк участвовал в как минимум двух вооруженных столкновениях, происходивших в Грозном: 31 декабря 1994 года на площади Минутка и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9. По данным следствия, Яценюк непосредственно участвовал в пытках и расстрелах военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Также, по сведениям СКР, Яценюк в числе других активных участников УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в декабре 1995 года был награжден высшей наградой Джохара Дудаева «Честь нации» за убийство российских военнослужащих. По данным Бастрыкина, Яценюк вернулся из Чечни на Украину в 1995 году через Грузию в составе группы журналистов. В Киеве Яценюк не раз был замечен на съездах и мероприятиях УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сам Яценюк эти обвинения отвергает и называет их мифом.

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