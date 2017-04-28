ООН: От антироссийских санкций больше пострадало население Крыма
«Россия успешно адаптировалась к условиям санкций, а население страны с пониманием отнеслось к вызванным ими трудностям»
Нью-Йорк, США, 28 апреля 2017, 20:48 — REGNUM Россия успешно адаптировалась к режиму санкций, но больше всех от санкций страдает население Крыма, заявил спецдокладчик ООН Идрис Джазаири.
Рассматривая вопрос о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири отметил, что «односторонние санкции неэффективны для достижения поставленных целей».
По мнению Джазаири, хоть Россия и успешно в целом адаптировалась к условиям санкций, а население страны с пониманием отнеслось к вызванным ими трудностям, крымчане не должны коллективно платить за сложный политический кризис, на который они не могут повлиять. Их страдания не могут быть аргументом в политических спорах.
Идрис Джазаири заявил, что готов совершить визит в Крым для изучения ситуации с правами человека.
Напомним, Идрис Джазаири 24−28 апреля совершил визит в Россию, встретился с членами руководства страны и представителями гражданского общества, правозащитных организаций и представителями бизнеса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и Европейский союз ввели санкции против России в 2014 году после возвращения Крыма в состав России на фоне начинавшейся на Украине гражданской войны.
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