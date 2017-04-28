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Тереза Мэй: Позиция по КНДР «непоколебима»

Политика

Прошла встреча между премьер-министром Японии и Великобритании

Синдзо Абэ и Тереза Мэй
Иллюстрация: Gov.uk
Синдзо Абэ и Тереза Мэй

Лондон, 28 апреля 2017, 20:27 — REGNUM  Великобритания занимает «непоколебимую» позицию относительно Северной Кореи, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время официальной встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 28 апреля сообщает Agence France-Presse.

«Пока проходит наша встреча, Северная Корея продолжает предпринимать провокационные действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявила Мэй.

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«Перед лицом этой воинственности мы сохраняем непоколебимую позицию и осуждаем подобную дестабилизирующую деятельность», — добавила премьер-министр Великобритании.

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Напомним, визиту Абэ в Великобританию предшествовал визит в Россию, где премьер-министр Японии встретился с президентом России Владимиром Путиным и провел переговоры касательно совместной деятельности на южных Курилах, обсудил ситуацию вокруг КНДР и Сирии.

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