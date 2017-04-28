Замглавы МИД РФ: КНДР не откажется от своей ядерной программы из-за ПРО США

Нью-Йорк, США, , 20:09 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика вряд ли откажется от свой ядерной программы, так как США размещают элементы своей ПРО в Южной Корее. Такое заявление Гатилов сделал сегодня, 28 апреля, на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященного проблеме Северной Кореи.

Гатилов констатировал, что решение США разместить в Южной Корее элементы американской противоракетной обороны THAAD увеличивает напряжённость.

«Без преувеличения можно сказать, что недавно мир в этом регионе подвергся серьёзному испытанию, а угроза перерастания конфликта в горячую фазу была как никогда велика. Воинственная риторика, сопряжённая с опрометчивой игрой мускулами, привела к тому, что во всём мире стали гадать, будет война или нет», — сказал Гатилов.

Замглавы МИД РФ призвал США и Южную Корею в очередной раз задуматься над целесообразностью размещения THAAD, так как это создаёт излишнюю напряжённость на Корейском полуострове и может привести к конфликту.

Москва также призывает Северную Корею свернуть свои ядерную и баллистическую программы.

«В то же время всем должно быть ясно, что КНДР вряд ли откажется от своего ядерного оружия, пока будет ощущать угрозу своей безопасности, ведь именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные учения США и их союзников в регионе и направление туда американской военно-морской эскадры», — констатировал Гатилов.