ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными

Нью-Йорк, США, , 19:59 — REGNUM Международные санкции против Российской Федерации оказались крайне неэффективными, так как Россия сумела адаптироваться к ним. Об этом сегодня, 28 апреля, заявил специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири, сообщает телеканал RT.

«И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей», — сказал Джазаири.

Спецдокладчик напомнил, что введение антироссийских санкций совпало по времени с обвальным падением мировых цен на нефть. Поскольку российская экономика в существенной степени зависит от нефтяных цен, определить чистое воздействие на нее только одних санкций довольно затруднительно.

Джазаири подчеркнул, что Россия успешно адаптировалась к ситуации и граждане приняли трудности, вызванные санкциями. Кроме того, санкции помогли России реструктурировать экономику с целью смягчения санкций для граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и Европейский союз ввели санкции против России в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России, а на Украине началась гражданская война.

С тех пор санкции только ужесточались.

Однако ряд экспертов указывает, что санкции нанесли больший ущерб экономикам стран — членов Евросоюза, чем России.

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