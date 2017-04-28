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Репетиции Парада Победы в Петербурге перенесли на вечер из-за пробок

Политика

Предыдущая репетиция фактически парализовала движение в центре города

Парад Победы на Дворцовой площади. Санкт-Петербург, 9 мая 2016 года
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Парад Победы на Дворцовой площади. Санкт-Петербург, 9 мая 2016 года

Санкт-Петербург, 28 апреля 2017, 19:30 — REGNUM  Две предстоящие репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в Санкт-Петербурге не днем, а поздним вечером. Об этом распорядился командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщила 28 апреля пресс-служба ЗВО.

«Репетиции, назначенные на 3 и 5 мая, перенесены с 17:00 на 22:00. Такое решение было принято с целью разгрузки центра города в вечерний час пик», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM рассказывало ранее о том, что предыдущая репетиция, прошедшая днем 27 апреля, фактически парализовала движение в центральной исторической части города, а также резко осложнила и без того тяжелую транспортную ситуацию на Васильевском острове. Это вызвало массовое недовольство жителей.

В военном параде в Санкт-Петербурге 9 мая примут участие более 4 тысяч военнослужащих, около 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО.

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День Победы
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