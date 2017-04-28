Эрдоган: Турция готова открыть «новую страницу» в отношениях с США

Анкара, , 19:20 — REGNUM Турция может открыть «новую страницу» в отношениях с администрацией США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 28 апреля сообщает Associated Press.

Эрдоган заявил, что присутствуют «признаки того, что Трамп продемонстрирует более решительную позицию в борьбе с террором, чем предыдущая администрация».

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Президент Турции в очередной раз раскритиковал действия США, направленные на поддержку сирийских курдских подразделений, которые в Турции признаны «террористическими».

"Теперь Турция, Свободная сирийская армия (ССА) и коалиция, возглавляемая США, могут ликвидировать эти 2 — 5 тыс. террористов. Для нас это не представляет труда, мы добьемся успеха», — заявил Эрдоган.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года представители «Сирийских демократических сил» заявили о полной изоляции Ракки, неофициальной столицы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от прилегающих районов. Существенную часть «Сирийских демократических сил» составляют отряды курдского ополчения.

Встреча Эрдогана и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне запланирована на 16 мая.

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