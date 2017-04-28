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Парламент Молдавии не поддержал отставку министра-румыноуниониста

Политика

Социалисты не дождались поддержки правящей Демпартии

Кишинёв, 28 апреля 2017, 19:01 — REGNUM  Парламент Молдавии 28 апреля отклонил выдвинутый социалистами вотум недоверия министру просвещения от Либеральной партии Корине Фусу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за отставку Фусу проголосовали лишь 26 депутатов — социалисты и коммунисты.

«Министерство просвещения делает все возможное, чтобы разрушить систему образования путем закрытия школ и детских садов, — говорилось в тексте вотума недоверия. — Мы требуем увеличения заработной платы работникам системы образования и пересмотра школьной программы путем введения «Истории Молдовы» вместо «Истории румын».

Инициаторы вотума недоверия из Партии социалистов рассчитывали на поддержку со стороны правящей Демпартии, однако демократы в итоге не поддержали отставку Фусу.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки Корины Фусу, обвинив ее в продвижении румыноунионизма в молдавских школах. Минпросвещения Молдавии, находящееся под контролем прорумынской Либеральной партии, напомним, выпустило распоряжение провести в школах с 27 по 31 марта «неделю исторического образования», посвященную 99-летию румынской оккупации, которую румыноунионисты считают началом «Великого объединения» и создания «Великой Румынии».

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