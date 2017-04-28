«Не прислушались к голосу разума и совести»: МИД РФ о Черногории и НАТО

Москва, , 19:03 — REGNUM Власти Черногории проигнорировали голос разума и совести, приняв решение вступить в военный блок НАТО, указывается в комментарии департамента информации и печати министерства иностранных дел России.

МИД России с глубоким сожалением констатирует, что руководство Черногории и их западные хозяева не прислушались к голосу разума и совести, решив вступить в североатлантический альянс.

Принятие таких масштабных решений без учёта мнения народа является «демонстративным актом попрания всех демократических норм и принципов», подчеркивает МИД РФ.

Военно-политический потенциал Черногории не сможет существенно усилить Североатлантический альянс, но в России не смогут игнорировать стратегические последствия такого решения, и Россия «оставляет за собой право принимать решения, направленные на защиту её интересов и национальной безопасности», сообщается в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим, добавляет внешнеполитическое ведомство, Россия оставляет за собой право принимать решения, направленные на защиту её интересов и национальной безопасности.

Напомним, 28 апреля 2017 года парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Закон о вступлении Черногории в НАТО принят под акции протеста