В Узбекистане на милицию можно будет пожаловаться по телефону доверия

Ташкент, , 18:48 — REGNUM Граждане Узбекистана смогут обратиться с жалобами на незаконные действия сотрудников органов внутренних дел по специальному «телефону доверия» МВД. Как сообщает пресс-служба министерства, линия «телефона доверия» начнет работать в тестовом режиме 1 мая 2017 года.

«Гражданам, набравшим короткий номер «телефона доверия» из любого уголка нашей страны, будет предоставлена возможность передачи устного обращения», — говорится в сообщении.

«Телефон доверия» откроют «в целях обеспечения беспрепятственного обращения физических и юридических лиц, недовольных действиями сотрудников органов внутренних дел, их учета, регистрации и немедленного рассмотрения».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом определил важнейшие направления реформирования системы органов внутренних дел. Одной из основных функций милиции определено преобразование органов внутренних дел в общественно ориентированную профессиональную службу, деятельность которой должна быть направлена на оказание своевременной и качественной помощи населению, а также безусловное выполнение каждым сотрудником своего служебного долга.

Документом регламентировано «обеспечение системного адресного диалога с народом, развитие тесного взаимодействия с органами самоуправления граждан, другими институтами гражданского общества, оказание всестороннего содействия в решении насущных проблем населения».

Президент распорядился установить «качественно новый порядок организации работы с обращениями физических и юридических лиц, исключение поверхностного и формального отношения к их рассмотрению и разрешению, использование в пределах полномочий всех средств для защиты прав и законных интересов граждан».

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