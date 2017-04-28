Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин

Москва, , 18:43 — REGNUM Значительный поток наркотиков поступает в РФ с территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Глава государства констатировал расширение масштабов незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ.

«Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии. В последнее время значительный поток идет и с Украины», — сказал Путин.

Не прекращаются попытки распространения в российских регионах афганских наркотиков, в том числе героина, остается высоким уровень наркопреступности, отметил глава государства.

В этой связи Путин настаивает на том, что в приоритетном порядке необходимо выявлять и перекрывать каналы незаконных поставок наркотических средств из Центральной Азии, а также синтетических наркотиков европейского, украинского, азиатского происхождения, оперативно пресекать деятельность наркодилеров, связанных с ними организованных преступных групп, в том числе транснациональных.

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