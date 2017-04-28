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Молдавский суд разрешил организовать референдум об отставке мэра Кишинева

Политика

Киртоакэ «не держится за кресло», но сам не уйдет

Кишинёв, 28 апреля 2017, 18:33 — REGNUM  Апелляционная палата столицы Молдавии Кишинева зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, представители инициативной группы смогут приступить к сбору подписей за проведение референдума.

Сам Киртоакэ заявил, что «не держится за кресло», но добровольно оставлять свой пост не намерен и хочет «довести начатое до конца во благо кишиневцев».

С инициативой о проведении референдума об отставке Киртоакэ выступили представители Партии социалистов. Это уже вторая попытка организовать такой плебисцит. В 2016 году молдавский суд отказал в регистрации инициативной группы, созданной рядом общественных организаций и гражданских активистов.

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