Молдавский суд разрешил организовать референдум об отставке мэра Кишинева

Кишинёв, , 18:33 — REGNUM Апелляционная палата столицы Молдавии Кишинева зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, представители инициативной группы смогут приступить к сбору подписей за проведение референдума.

Сам Киртоакэ заявил, что «не держится за кресло», но добровольно оставлять свой пост не намерен и хочет «довести начатое до конца во благо кишиневцев».

С инициативой о проведении референдума об отставке Киртоакэ выступили представители Партии социалистов. Это уже вторая попытка организовать такой плебисцит. В 2016 году молдавский суд отказал в регистрации инициативной группы, созданной рядом общественных организаций и гражданских активистов.