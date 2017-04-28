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В Совфеде объяснили, почему Аграмунт попал под напор ярости ПАСЕ

Политика

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту

Москва, 28 апреля 2017, 18:31 — REGNUM  Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что председатель ПАСЕ Педро Аграмунт попал под напор кампании ненависти из-за непонимания политического момента, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

«Аграмунт попал под напор яростной кампании ненависти вовсе не из-за визита в Сирию, а исключительно, можно сказать, из-за непонимания политического момента», — считает сенатор.

По его мнению, западникам сегодня не нужны ни диалоговые площадки, ни универсальные структуры.

«Их цель — сделать из ПАСЕ «собрание согласных» по аналогии с евросоюзовскими структурами, которые они уже давно называют «европейскими», — указал парламентарий.

«Кстати то, что раньше казалось условностью — когда «Европой» в ЕС уверенно именовали только себя любимых — теперь превращается в политическую проблему, парализующую реальную общеевропейскую интеграцию и даже элементарное взаимодействие», — рассуждает Косачев в Facebook.

А еще одна проблема ПАСЕ и других европейских площадок — Украина, которая видит своей единственной задачей противодействие России, чем и занята 100% времени, пишет парламентарий.

«Пользы от этого Европе никакой, а вред огромный. И если общеевропейские структуры не решат проблему Украины, то этот «спойлер» и дальше будет работать на их паралич. Хотя, наверное, кому-то именно этого и хочется», — отмечает он

«Педро Аграмунту — стойкости и терпения. Он защищает европейские ценности», — заключил Косачев.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту. Предполагается, что ему «не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя».

Вотум недоверия связывают с посещением представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом совместно с депутатами Госдумы Сирии 20−21 марта 2017 года по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас.

В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, а также провели переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Сам Аграмунт заявлял, что он отправлялся в Сирию как частное лицо, а не как председатель ПАСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта

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