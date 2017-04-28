МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО

Москва, , 18:30 — REGNUM Москва считает вступление Черногории в НАТО путём голосования группы депутатов «демонстративным актом попрания демократических норм». Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с ратификацией парламентом Черногории закона о вступлении страны в Североатлантический альянс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С глубоким сожалением должны констатировать, что нынешнее руководство страны и его западные покровители всё же не прислушались к голосу разума и совести. Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путём голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учёта мнения народа страны — демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов», — заявляют в МИД России.

В ведомстве подчёркивают, что «те, кто голосовал в Скупщине за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, берут на себя ответственность за последствия реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами».

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«Позорные эпизоды противоправных натовских бомбардировок Югославии, в ходе которых имелись жертвы и на черногорской земле, в том числе дети, лицемерно интерпретированы таким образом, что это, мол, вина Сербии, находившейся в конфликте с альянсом. Проигнорирована воля почти половины населения страны, выступающего против «натовского приоритета» во внешней политике. Каким цинизмом нужно обладать, чтобы без тени смущения заявить, что для такого решения в выяснении мнения народа нет необходимости, как это сделал на днях президент Черногории Филип Вуянович», — отмечают в российском ведомстве.

В МИД также подчёркивают, что с учётом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную «добавленную стоимость», однако в Москве «не могут не учитывать стратегических последствий этого шага». «Оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности», — говорится в комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, 28 апреля парламент Черногории голосами правящей коалиции одобрил закон о вступлении страны в Североатлантический альянс. Голосование сопровождалось акцией протеста оппозиции и сожжением флага НАТО перед зданием скупщины в Цетине. Демонстранты заявили о намерении продолжить акции протеста и добиваться отмены голосования в парламенте для проведения общенационального референдума по вопросу о членстве в НАТО.

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