Пятница, 28 Апреля 2017 года
19:21:55 МСК

МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО

Политика

НАТО вряд ли получит «добавленную стоимость» от принятия Черногории в свой состав, заявили в МИД России

Москва, 28 апреля 2017, 18:30 — REGNUM  Москва считает вступление Черногории в НАТО путём голосования группы депутатов «демонстративным актом попрания демократических норм». Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с ратификацией парламентом Черногории закона о вступлении страны в Североатлантический альянс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С глубоким сожалением должны констатировать, что нынешнее руководство страны и его западные покровители всё же не прислушались к голосу разума и совести. Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путём голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учёта мнения народа страны — демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов», — заявляют в МИД России.

В ведомстве подчёркивают, что «те, кто голосовал в Скупщине за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, берут на себя ответственность за последствия реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами».

Читайте также: Шойгу: Цель принятия Черногории в НАТО — усиление контроля над Балканами

«Позорные эпизоды противоправных натовских бомбардировок Югославии, в ходе которых имелись жертвы и на черногорской земле, в том числе дети, лицемерно интерпретированы таким образом, что это, мол, вина Сербии, находившейся в конфликте с альянсом. Проигнорирована воля почти половины населения страны, выступающего против «натовского приоритета» во внешней политике. Каким цинизмом нужно обладать, чтобы без тени смущения заявить, что для такого решения в выяснении мнения народа нет необходимости, как это сделал на днях президент Черногории Филип Вуянович», — отмечают в российском ведомстве.

В МИД также подчёркивают, что с учётом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную «добавленную стоимость», однако в Москве «не могут не учитывать стратегических последствий этого шага». «Оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности», — говорится в комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, 28 апреля парламент Черногории голосами правящей коалиции одобрил закон о вступлении страны в Североатлантический альянс. Голосование сопровождалось акцией протеста оппозиции и сожжением флага НАТО перед зданием скупщины в Цетине. Демонстранты заявили о намерении продолжить акции протеста и добиваться отмены голосования в парламенте для проведения общенационального референдума по вопросу о членстве в НАТО.

Читайте подробнее: Закон о вступлении Черногории в НАТО принят под акции протеста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Черногории в НАТО
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
Нью-ЙоркСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
МоскваРоссия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Экономика
NB!
28.04.17
Путин родился в столице Дагестана
МахачкалаРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
МоскваРоссия Военно-морской флот Техника
NB!
28.04.17
Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»
МоскваРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовТайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
28.04.17
Юрий СеливановОфициальная пропаганда России адвокатирует палачей Одессы?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Порошенко: Минск не позволит РФ напасть на Украину с территории Белоруссии
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
28.04.17
Москва встала в 10–балльных пробках — главное за неделю
МоскваРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
ещё главное