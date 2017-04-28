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Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна

Политика

Вашингтон не будет безучастно смотреть, как КНДР развивает свои ядерные силы

Нью-Йорк, США, 28 апреля 2017, 18:31 — REGNUM  Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что в недалеком будущем у Корейской Народно-Демократической Республики появится возможность нанести ракетный удар по США, поэтому Вашингтон не может оставаться безучастным. Такое заявление Тиллерсон сделал сегодня, 28 апреля, на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме КНДР.

«Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США… С учетом такой риторики США не могут просто оставаться безучастными», — сказал государственный секретарь США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное обострение и без того непростых отношений между США и КНДР началось после того, как в начале апреля Северная Корея провела очередные баллистические испытания.

Власти США заявили, что не исключают вариант силового ответа на очередные испытания в КНДР. Тогда Пхеньян заявил, что ответит на американскую агрессию и нанесет удар по Южной Корее и Японии, а также по американским базам в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправляет к берегам КНДР «армаду боевых кораблей». Однако позже Вашингтон несколько смягчил риторику, заявив, что будет добиваться ужесточения санкций против КНДР по линии Совета Безопасности ООН.

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