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Закон о вступлении Черногории в НАТО принят под акции протеста

Политика

Скупщина Черногории ратифицировала закон о вступлении в Североатлантический альянс

Цетине, Черногория, 28 апреля 2017, 18:08 — REGNUM  Парламент Черногории на заседании 28 апреля ратифицировал закон о вступлении страны в НАТО. Документ поддержали 46 депутатов и 82 — представители правящей «Демократической партии социалистов» экс-премьера Мило Джукановича и ряда других небольших партий.

Единственный в повестке заседания законопроект был внесён на голосование правительством с предложением принять его по ускоренной процедуре. Перед началом голосования перед депутатами выступил премьер-министр Джурко Маркович, который заявил, что вступление Черногории в НАТО станет «долгосрочной гарантией суверенитета и территориальной целостности» страны и залогом безопасности её граждан. Членство в альянсе, по его словам, будет также способствовать скорейшей интеграции страны в Европейский союз.

Кроме того, как заявил Маркович, вступив в военный блок, Черногория сможет «на равных правах» принимать участие в принятии решений, касающихся как региональной, так и глобальной безопасности.

В своём выступлении премьер-министр не забыл упомянуть, что Черногория всегда будет «с благоговением» помнить жертв бомбардировок НАТО, но при этом отметил, что страна не по своей воле «была втянута в конфликт между Сербией и силами альянса», и этот факт, по его словам, также не будет забыт.

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Заседание парламента, проводившееся на выезде — в городе Цетине, бойкотировала крупнейшая оппозиционная партия «Демократический фронт», которая вывела своих сторонников на акцию протеста. Собравшиеся перед зданием местной скупщины назвали голосование в парламенте «позором» и «предательством» и сожгли флаг Североатлантического альянса.

Оппозиция заявила о намерении продолжать акции протеста и добиться отмены результатов голосования с целью проведения общенационального референдума по вопросу о вступлении в НАТО, а также требовать внеочередных парламентских выборов.

Напомним, с мая 2016 года Черногория имеет статус наблюдателя на заседаниях Североатлантического альянса. Полноправное членство в военном блоке республика сможет получить после ратификации протокола о принятии страны в НАТО всеми 28 станами-членами альянса. В середине апреля протокол ратифицировали США. На сегодняшний день документ осталось утвердить Испании и Нидерландам.

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Несмотря на серьёзный раскол в обществе по вопросу членства в НАТО, правящая коалиция отказалась выносить данный вопрос на референдум. Мило Джуканович ранее заявлял, что не видит для этого «ни юридических оснований, ни политических обязательств». «В случае членства в НАТО Черногория не теряет своего суверенитета, не передаёт никаких своих прав международной организации. Вопрос о членстве в международных организациях, то есть и в НАТО, входит в полномочия парламента, который представляет волю граждан», — заявил он.

Ожидается, что процедура принятия Черногории в НАТО будет окончательно завершена в течение месяца. Власти республики ранее заявили о намерении участвовать в очередном саммите НАТО в мае уже в качестве полноправных членов альянса.

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Вступление Черногории в НАТО
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