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Украина: В полицию направлено обращение по поводу действий мэра Конотопа

Политика

За дебош и сорванное мероприятие «Украинского выбора» мэр Конотопа (Сумская область Украины) ответит перед законом

Киев, 28 апреля 2017, 17:52 — REGNUM  За сорванное в г. Конотопе (Сумская область Украины) мероприятие, угрозы его участникам и дебош городскому голове Конотопа Артему Семенихину придется ответить перед законом. Соответствующее обращение уже направлено в правоохранительные органы, сообщает 28 апреля исполком «Украинского выбора».

Напомним, 26 апреля в Конотопе проходило собрание активистов общественного движения «Украинский выбор — Право народа» и общественных объединений Сумской области, посвященное вопросам выполнения Минских соглашений, мирному урегулированию конфликта в Донбассе и социально-экономической ситуации в стране.

«Однако собрание было сорвано конотопским городским головой Семенихиным А. Ю., который ворвался в конференц-зал в сопровождении группы лиц, угрожал организаторам собрания, обвиняя их в сепаратизме и государственной измене, срывал символику общественной организации, переворачивал столы. Свои действия он сопровождал нецензурной бранью и грозил участникам собрания физической расправой. Мэр прибег к применению морального террора и физического воздействия в отношении людей пожилого возраста и женщин, которые участвовали в конференции», — говорится в заявлении исполкома.

Поскольку Семенихин баллотировался на пост мэра от ВО «Свобода», имеющего идеологические противоречия с «Украинским выбором», это дает основания усматривать в его действиях политические мотивы и личную неприязнь, отметили в исполкоме.

«В действиях Семенихина А. Ю. содержатся квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 364 Уголовного кодекса Украины, поскольку он, будучи городским головой Конотопа — должностным лицом местного самоуправления, злоупотребляя властью, нанес существенный вред охраняемым законом правам и интересам граждан. Таким образом, речь идет о совершении Семенихиным А. Ю. преступлений, предусмотренных частью второй статьи 296, статьей 170, частью первой статьи 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: препятствование законной деятельности общественных организаций путем хулиганства и злоупотребления властью», — сообщили в «Украинском выборе».

Заместитель председателя общественного движения «Украинский выбор — Право народа», народный депутат Украины Василий Нимченко направил депутатское обращение главе Национальной полиции Украины по поводу противоправных действий городского головы Конотопа Артема Семенихина.

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