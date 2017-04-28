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Для участия в праймериз ЕР свои кандидатуры выдвинули более 2,5 тыс человек

Политика

В «Единой России» подвели итоги приема заявлений для участия в предварительном голосовании

Москва, 28 апреля 2017, 17:57 — REGNUM  27 апреля был завершен этап приема заявлений от кандидатов для участия в предварительном голосовании на региональных выборах. Прием стартовал 26 февраля. Общий список кандидатов будет сформирован не позднее 2 мая 2017 года по итогам проведения дебатов и проверки пакета обязательных документов, которые обязан предоставить каждый кандидат.

«По состоянию на 28 апреля 2017 года свои кандидатуры выдвинуло более 2,5 тысяч человек. Хочу отметить, что среди них очень много молодых людей — более трети участников моложе 35 лет. Уже сейчас мы можем говорить, что самая конкурентная кампания у нас ожидается в Саратовской области, где на 45 вакантных мандатов подано 315 заявлений, и соответственно на одно место претендует 7 человек. Высокая конкуренция и в других регионах. Как пример — Сахалинская область, где на 28 мандатов подано 151 заявление. Наиболее острая борьба за кресло депутата городской думы развернется в Барнауле (Алтайский край) (конкурс на место 4,8) и во Владивостоке (конкурс — 4,3)», — рассказал журналистам секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Он также отметил, что несколько человек не смогут принять участие в предварительном голосовании по причине того, что вовремя не был предоставлен полный пакет документов, в том числе, справка об отсутствии судимости. Для участия в предварительном голосовании на выборах главы г. Якутска зарегистрировано шесть кандидатов.

«Что качается дополнительных выборов депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №112 (Кингисеппский), то для участия в ПГ приняты заявления от 21 кандидата, пятерым из которых было отказано в регистрации из-за отсутствия справки о судимости», — отметил Сергей Неверов.

Одним из обязательных условий участия в предварительном голосовании является участие в дебатах.

«Дебат-площадки проходят каждые выходные, и уже 1223 участника предварительного голосования приняли участие в дебатах, которые будут проходить до 21 мая 2017 года. Трансляция доступна на нашем сайте. Поэтому я призываю всех жителей регионов, где предстоят выборы, приди 28 мая на счетный участок (где расположен ближайший, можно будет узнать на сайте pg.er.ru) и проголосовать за того, кого вы считаете достойным стать кандидатом «Единой России», — подчеркнул Сергей Неверов.

Как ранее сообщало ИА РЕ, предварительное голосование пройдет 28 мая. Всего в единый день предварительного голосования 28 мая будет открыто 2017 счетных участков, где можно будет поддержать того или иного участника.

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Единый день голосования 10 сентября 2017 г
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