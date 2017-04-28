Пятница, 28 Апреля 2017 года
19:22:28 МСК

Порошенко обещает украинцам дешевые полеты в страны ЕС

Политика

«Украина возвращается в «европейскую колыбель"»

Киев, 28 апреля 2017, 17:59 — REGNUM  Предоставление безвизового режима для граждан Украины свидетельствует о возвращении страны в «европейскую колыбель». Об этом 28 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ИА REGNUM.

«Мы — Украина, ее народ и ее власть выбороли право на безвизовый режим для поездок в ЕС. Сегодня мы уже можем отметить, что ждем 13 мая решение Совета Европейского Союза, которое предоставляет Украине, каждому украинскому гражданину, который имеет биометрический паспорт, право на безвизовые пересечение (границы с ЕС — ИА REGNUM ). Теперь нет необходимости ждать в длинных очередях возле посольств, собирать кучу справок, платить сборы. Это чрезвычайно важное для нашей страны решение. Если хотите, это рубикон, когда мы отходим от Российской Империи и возвращаемся в нашу европейскую колыбель. И 11 июня это решение должно вступить в силу. И украинцы смогут свободно путешествовать», — сказал Порошенко.

Он призвал пограничников обеспечить украинцев и гостей страны качественным сервисом, чтобы на пограничных пунктах пропуска не было длинных очередей.

«Поток граждан Украины, которые будут ездить в Европу, точно вырастет. Увеличится и нагрузка на Государственную пограничную службу. Ставлю вам задание — обеспечить высококачественное обслуживание госсервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей. Не допустить появление очередей, в которых украинцы будут долго ждать, чтобы пересечь границу. Мы убрали очереди возле посольств и нельзя допустить, чтобы они появились возле пунктов пересечения границы. Время, чтобы подготовится к этому весомому событию, еще есть», — считает Порошенко.

Глава государства также пообещал существенно удешевить перелеты в страны ЕС. «Будут даны задания, чтобы удешевить транспортное сообщение, запустить в Украину компании лоу-косты. Когда за несколько десятков евро можно будет свободно съездить туда и назад в большинство европейским стран. Это также важный шаг на пути европейской интеграции Украины», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля послы стран Европейского Союза поддержали предоставление гражданам Украины безвизового режима с ЕС. 6 апреля 2017 года визовую либерализацию с Украиной поддержали депутаты Европейского парламента. В частности, 521 депутат проголосова — «за», 75 были против, 36 — воздержались. Ожидается, что Совет ЕС утвердит безвиз для Украины в начале мая 2017. Голосование прогнозируется на 11 мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
Нью-ЙоркСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
МоскваРоссия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Экономика
NB!
28.04.17
Путин родился в столице Дагестана
МахачкалаРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
МоскваРоссия Военно-морской флот Техника
NB!
28.04.17
Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»
МоскваРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовТайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
28.04.17
Юрий СеливановОфициальная пропаганда России адвокатирует палачей Одессы?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Порошенко: Минск не позволит РФ напасть на Украину с территории Белоруссии
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
28.04.17
Москва встала в 10–балльных пробках — главное за неделю
МоскваРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
ещё главное