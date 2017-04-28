Порошенко обещает украинцам дешевые полеты в страны ЕС

Киев, , 17:59 — REGNUM Предоставление безвизового режима для граждан Украины свидетельствует о возвращении страны в «европейскую колыбель». Об этом 28 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ИА REGNUM.

«Мы — Украина, ее народ и ее власть выбороли право на безвизовый режим для поездок в ЕС. Сегодня мы уже можем отметить, что ждем 13 мая решение Совета Европейского Союза, которое предоставляет Украине, каждому украинскому гражданину, который имеет биометрический паспорт, право на безвизовые пересечение (границы с ЕС — ИА REGNUM ). Теперь нет необходимости ждать в длинных очередях возле посольств, собирать кучу справок, платить сборы. Это чрезвычайно важное для нашей страны решение. Если хотите, это рубикон, когда мы отходим от Российской Империи и возвращаемся в нашу европейскую колыбель. И 11 июня это решение должно вступить в силу. И украинцы смогут свободно путешествовать», — сказал Порошенко.

Он призвал пограничников обеспечить украинцев и гостей страны качественным сервисом, чтобы на пограничных пунктах пропуска не было длинных очередей.

«Поток граждан Украины, которые будут ездить в Европу, точно вырастет. Увеличится и нагрузка на Государственную пограничную службу. Ставлю вам задание — обеспечить высококачественное обслуживание госсервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей. Не допустить появление очередей, в которых украинцы будут долго ждать, чтобы пересечь границу. Мы убрали очереди возле посольств и нельзя допустить, чтобы они появились возле пунктов пересечения границы. Время, чтобы подготовится к этому весомому событию, еще есть», — считает Порошенко.

Глава государства также пообещал существенно удешевить перелеты в страны ЕС. «Будут даны задания, чтобы удешевить транспортное сообщение, запустить в Украину компании лоу-косты. Когда за несколько десятков евро можно будет свободно съездить туда и назад в большинство европейским стран. Это также важный шаг на пути европейской интеграции Украины», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля послы стран Европейского Союза поддержали предоставление гражданам Украины безвизового режима с ЕС. 6 апреля 2017 года визовую либерализацию с Украиной поддержали депутаты Европейского парламента. В частности, 521 депутат проголосова — «за», 75 были против, 36 — воздержались. Ожидается, что Совет ЕС утвердит безвиз для Украины в начале мая 2017. Голосование прогнозируется на 11 мая.