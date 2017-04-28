Пушилин сообщил, что на Украину забирать бойцов ДНР поехали семеро матерей

Донецк, , 17:55 — REGNUM Успешное проведение процесса верификации пленных станет еще одним шагом к полноценному процессу обмену «всех на всех». Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 28 апреля заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председатель Народного совета Денис Пушилин.

«Украина неоднократно поднимала все новые вопросы в промежутках между заседаниями, из-за чего процесс обсуждения постоянно затягивался. Тем не менее, достигнута договоренность о проведении верификации с участием матерей военнопленных из ДНР и ЛНР. Надеемся, что процесс завершится быстро, и, наконец, можно будет говорить о проведении полноценного обмена пленными, который в очередной раз переносится по вине Украины», — сказал Пушилин.

Он уточнил, что в процессе верификации, к которому удалось приступить утром 28 апреля, участвуют четыре матери военнопленных из ДНР и три — из ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Украина, ДНР и ЛНР начали верификацию заложников. По словам Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, процедура верификации затягивается из-за промедления украинской стороны. «Сегодня должен начаться процесс верификации военнопленных. Но уже более часа представителей СБУ не пропускают пограничные службы Украины, и процедура затягивается. Надеюсь, что это не будет очередным срывом договоренностей, достигнутых ранее на встрече гуманитарной подгруппы в Минске», — сказала Морозова.

Она сообщила, что матерей и жен пленных встретили представители с украинской стороны. При этом представитель СБУ заверил в полной безопасности родственников удерживаемых лиц на украинской территории.

«На данный момент группа по верификации направляется в Мариуполь. Это будет первый пункт, с которого начнется процедура. Всего родственники удерживаемых лиц должны посетить около 7 колоний, это ориентировочно займет 15 дней. Как только будут получены анкеты верификации, мы поймем, какое количество людей вернутся на территорию республики в результате обмена», — рассказал Морозова.