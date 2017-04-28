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Началось заседание Совбеза ООН по ситуации на Корейском полуострове

Политика

США призывают ввести новые санкции против Северной Кореи за ее «несговорчивость» по ядерной программе

Нью-Йорк, США, 28 апреля 2017, 17:54 — REGNUM  В Нью-Йорке началось открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме северокорейской ядерной программы, сообщает RT.

Мероприятие проходит по инициативе Вашингтона, призывающего ввести новые санкции против Северной Кореи за дальнейшее развитие ее ядерной программы.

Ожидается, что позицию США будет представлять госсекретарь Рекс Тиллерсон. Кроме того, по настоянию Вашингтона на встречу Совбеза ООН приглашен министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бёнсе.

Как сообщало, военно-политическая ситуация на Корейском полуострове продолжает накаляться. США обвиняют КНДР в противоречащих резолюции ООН ядерных и ракетных испытаниях и сосредотачивают военно-морскую ударную группировку во главе с авианосцем «Карл Винсон».

В свою очередь, Пхеньян заявляет о том, что развитие ядерного вооружения и ракетных технологий будет проходить по усмотрению руководства КНДР, не без оснований рассматривающего разработку ракетно-ядерного оружия как гарантию безопасности и суверенитета страны.

При этом США и КНДР продолжают обмениваться угрожающими заявлениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: «Крупный конфликт» США и КНДР — возможен

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