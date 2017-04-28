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Пушилин: ДНР сможет обеспечить себя электричеством

Политика

Республика помогает ЛНР с электроснабжением наряду с Россией

Донецк, 28 апреля 2017, 17:40 — REGNUM  Отключение ЛНР от энергоснабжения со стороны Украины идет вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 28 апреля заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета Денис Пушилин.

«Отключение ЛНР от энергоснабжения украинской стороной напрямую нарушает Минские соглашения, в частности пункт, касающийся восстановления экономического взаимодействия между республиками и Украиной», — сказал Пушилин.

Он сообщил, что сегодня ЛНР получает электроэнергию не только из России, но и из ДНР. «С нашей стороны были предприняты необходимые действия, поскольку от Киева мы уже давно ничего хорошего не ждем. После ночного отключения электричества Украиной буквально в течение часа были восстановлены все потоки, часть — из ДНР, еще часть — в качестве гуманитарной помощи из Российской Федерации», — рассказал Пушилин.

Он также заверил, что ДНР сможет самостоятельно обеспечить свои потребности в электроэнергии в случае энергоблокады со стороны Украины.

При этом Пушилин не упомянул об обязательствах, которые ЛНР и ДНР взяли на себя в рамках минского процесса, по погашению долгов перед Украиной за поставленные воду и электроэнергию.

Ранее, 25 апреля, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что задолженность ДНР перед Украиной за поставленную электроэнергию достигла 500 млн грн (18,8 млн долл). «Задолженность Донецкой области составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн — это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой области разительная диспропорция… Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области», — сказал Тука, комментируя отключение от электроэнергии ЛНР.

По его словам, задолженность ЛНР перед украинским поставщиком электроэнергии составляет приблизительно 2 млрд 600 млн грн (97 млн долл). «Думаю, что отключение ЛНР от электроэнергии произошло на постоянной основе… Общая сумма долга перед Луганским энергетическим объединением составляет приблизительно 5 млрд 200 млн грн (194 млн долл — ред.). Если рассматривать этот долг на контролируемых и неконтролируемых территориях, то он составляет пропорционально где-то 50 на 50. Т. е. 50% долга приходится на потребителей с неконтролируемых территорий, остальное — потребители с контролируемой территории», — уточнил Тука.

В ЛНР нет ни одного предприятия, которое производит электроэнергию. ТЭС в г. Счастье осталась под контролем Украины. С 2015 года южные регионы ЛНР снабжались электроэнергией с территории России. После июля 2014 года лишь две ТЭС — Старобешевская и Зуевская остались под контролем ДНР. С 2016 года Украина ведет строительство линий электропередач, что позволило наладить поставки электроэнергии в украинские населенные пункты Донбасса, в обход ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля, около 22.45 Украина подключила к электроэнергии прифронтовой Авдеевке (под контролем ВСУ) к новой линии электропередач. По данным пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области, предприятие «ДТЭК Высоковольтные сети» (принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову) завершило строительство нового фрагмента линии 110 кВ. С сегодняшнего дня, 28 апреля, энергосистема Авдеевки работает в тестовом режиме.

Ранее временно исполняющий обязанности директора компании НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что Украина не будет прекращать поставку (переток) электроэнергии в ДНР до завершения строительства новой линии электропередач к Авдеевке. «Что касается Донецкой области, сейчас решение о прекращении перетоков не принято, поскольку остается нерешенным вопрос по Авдеевке. В ближайшее время должно завершиться строительство предприятием «ДТЭК Высоковольтные сети» нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник питания для Авдеевки. После этого встанет вопрос по продлению или не продлению электроснабжения в отдельные районы Донецкой области», — сказал Ковальчук.

Напомним, в ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. Пока в ЛНР ощущается дефицит электроэнергии. По словам и.о.первого заместителя председателя Совета министров ЛНР, министра чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Сергея Иванушкина, ЛНР ограничила подачу электроэнергии на промышленные предприятия. В первую очередь ток поступает на стратегические объекты жизнеобеспечения и на нужды населения. «Полностью все обеспечено сейчас, все водозаборы республики работают в штатном режиме. Там, где были проблемы по количеству напряжения, уже все это отработано, схемы изменены и достаточно ресурсов обеспечить республику. На первом этапе, когда переключили, немного ограничили промышленные предприятия, потому что нам сейчас главное — население и соцобъекты. Но все равно это все в расчете, и мы всю свою работу строим на том, что мы обеспечим все и угледобывающие, и водоотливные комплексы», — признал Иванушкин.

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