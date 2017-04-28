Китай опубликовал список из 22 скрывающихся коррупционеров
В печати появилась информация о месте жительства подозреваемых в коррупции
Пекин, 28 апреля 2017, 17:30 — REGNUM Китайские государственные СМИ опубликовали список из 22 подозреваемых в коррупции, которые скрылись за рубежом, 28 апреля сообщает Associated Press.
Опубликованная информация о подозреваемых в коррупции содержала зарубежные адреса проживания подозреваемых и их фотографии.
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Сообщается, что 22 человека скрываются от китайских следственных органов в США, Канаде, Австралии и других западных странах, с которыми ранее было заключен договор об экстрадиции граждан Китая, подозреваемых в совершении экономических преступлений.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта стало известно, что правительство Австралии сняло с повестки парламента голосование о ратификации договора по экстрадиции с Китаем, который был подписан еще 10 лет назад.
За крупные коррупционные преступления в КНР может грозить наказание вплоть до смертной казни.
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