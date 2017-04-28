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Секретарь Совбеза РФ Патрушев ответил на заявление об изоляции России в ООН

Политика

Администрация Дональда Трампа придумывает себе достижения

Москва, 28 апреля 2017, 17:28 — REGNUM  Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев прокомментировал заявление Белого дома США о якобы изоляции России в Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает телеканал RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белый дом США выпустил заявление, в котором перечислил «достижения» администрации Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания у власти. Среди этих «достижений» значится «изоляция России в ООН» благодаря взаимодействию с Китайской Народной Республикой.

МИД Китая сразу же отреагировал на это заявление, заявив, что в сообщении Белого дома представлено «мнение американской стороны», которое никак не повлияет на российско-китайские отношения.

Патрушев также не согласился с таким якобы «достижением» администрации Трампа.

«Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет свой голос, имеет право высказываться за, либо против, либо воздержаться, наше мнение как учитывалось, так и будет учитываться. В этом плане у нас все хорошо», — сказал секретарь Совбеза России.

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин опроверг утверждение Вашингтона об «изоляции России в ООН»

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Организация Объединённых Наций
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