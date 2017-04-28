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Индия закупит 200 российских боевых вертолетов Ка-226

Политика

Общая сумма сделки превышает $1 млрд

Москва, 28 апреля 2017, 17:20 — REGNUM  Индия заказала поставку 200 российских боевых вертолетов Ка-226, заявил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Общая сумма этой сделки превышает $1 млрд.

По словам Сергея Чемезова, 40 вертолетов из оговоренных 200 будут поставлены из России в готовом виде, а еще 160 вертолетов соберут по лицензии на территории Индии.

Справка ИА REGNUM : легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с двухвинтовой соосной несущей схемой при максимальном взлетном весе 3,6 тонны способен перевозить до тысячи кг груза. Особенность машины заключается в ее конструкции, позволяющей легко установить как транспортный модуль для перевозки шести человек, так и модули со спецоборудованием.

Напомним, согласно программе индийского правительства «Делай в Индии», армии и флоту этой страны разрешено принимать только ту технику и системы вооружения, которые полностью или частично производятся в Индии.

Например, как ранее сообщало ИА REGNUM, индийская компания Larsen & Toubro (L&T) подписала соглашение с южнокорейской компанией Hanwha Techwin (HTW) о совместном производстве 100 самоходных гаубиц «K9 Thunder».

Согласно контракту, первые 10 самоходных орудий поступят в Индию из Южной Кореи, а еще 90 САУ будут изготовлены на оборонном предприятии L&T в Талегаон Дабхейд, расположенном в индийской провинции Махараштра.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМС Индии интересуются российскими палубными вертолетами Ка-226Т

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