ДНР выплачивает помощь ветеранам Великой Отечественной войны с Украины

Донецк, , 17:11 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся на оккупированной Украиной территории ДНР. По программе воссоединения народа Донбасса оказывается помощь людям во многих сферах жизнедеятельности.

В силу преклонного возраста многие ветераны Великой Отечественной войны не в состоянии самостоятельно получить полагающуюся им помощь. Для решения такой проблемы было принято решение о том, что материальную помощь для ветеранов могут получить их родственники и другие доверенные лица.

В частности, в центр социальной помощи и административных услуг расположенный на КПВВ «Александровка», обратился внук ветерана войны, проживающего в Константиновском районе, на временно неподконтрольной ДНР территории. В годы немецкой агрессии его дедушка принимал участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на белорусском и украинском фронтах, оставаясь в строю до самой Победы. Родственник ветерана получил 5.000 гривен, что равно примерно 10.000 руб.

В этом же КПВВ была осуществлена еще одна выплата сыну ветерана войны, который живет в Артемовском районе оккупированной части ДНР. Его отец был награжден орденом «Красной звезды» и орденом Славы III степени, а также медалью «За отвагу».

Таким образом, Донецкая Народная Республика в рамках гуманитарной программы по воссоединению Донбасса выплатила помощь уже 24 ветеранам войны.