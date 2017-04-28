Украина ведёт «ползучий захват территории» ДНР

Донецк, , 17:05 — REGNUM Вооруженные силы Украины ведут подготовительные работы по сооружению инженерных коммуникаций блокпоста, который находится вблизи республиканского контрольно-пропускного пункта «Еленовка». Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны ДНР.

«Украинская сторона приступила к подвозу стройматериалов, которые будут использованы для возведения позиций и оборудования блокпоста в непосредственной близости к нашим позициям в Еленовке. В настоящее время данные материалы тщательно скрывают в лесополосе», — разъяснили в силовом ведомстве Республики.

«Ползучий захват территории», — план, который намерены реализовать киевские власти по отношению к Республикам Донбасса. Осуществляя подобные планы, ВСУ нарушают Минские договоренности, потому что захватывают новые территории в так называемых «серых» зонах.

«Вряд ли украинская сторона, осуществляя это решение, руководствовалась беспокойством о мирном населении, которое ежедневно пересекает пропускные пункты. Вопреки договоренности, достигнутой в Минске о разведении сил и средств, Киев всего лишь пытается реализовать свой план «ползучего захвата территории», и не оставляет попыток продвинуться вперед», — резюмировали представители МО ДНР.

В связи со злостным нарушением договоренностей руководство ДНР намерено рассказать о данном вопиющем факте наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подобные нарушения взятых на себя обязательств практикуются Киевом непрерывно.