Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
Радио REGNUM
Москва, 28 апреля 2017, 18:00 — REGNUM
- В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа;
- Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»;
- МИД РФ — о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина — это нечто»;
- Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ;
- Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ;
- Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/290
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 28 апреля
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