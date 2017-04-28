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Официальная пропаганда России адвокатирует палачей Одессы?

Политика

Игры с огнем памяти

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Одесса. 2 мая 2014 года
Иллюстрация: Russia-now.com
Одесса. 2 мая 2014 года

Юрий Селиванов, 28 апреля 2017, 16:43 — REGNUM  

«2 мая 2014 года в здании Дома профсоюзов в Одессе произошло возгорание. Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 пострадали». Если вы ненароком подумали, что это цитата с какого-нибудь «неполживого» украинского сайта, то вы сильно ошиблись. Потому что в таком сугубо противопожарном контексте оценивает кровавые события 2 мая 2014 года в Одессе, получившие мировую известность как «одесская Хатынь», государственное средство массовой информации Российской Федерации — телеканал «Russia today». Которому, между прочим, доверено доносить официальную точку зрения руководства страны до всего мира!

Таким образом, данное СМИ целиком и полностью становится на сторону главарей киевского режима, которые именно так — «досадной случайностью» и «случайным возгоранием» объясняют зверскую расправу над одесситами.

При этом, российский телеканал, похоже, совершенно не смущает тот факт, что с момента этого массового убийства безоружных людей прошло уже три года, и за все это чудовищно огромное время те самые «украинские власти», которые якобы не при чем, палец о палец не ударили для того, чтобы установить и наказать виновных.

Более того, следствие по этому делу практически так и не началось. Судебные инстанции и общественные организации, которые пытаются этим заниматься, полностью терроризированы так называемыми патриотами Украины, кормящимися с руки тех же властей. Более того, каким-то совершенно загадочным образом, прямо из помещений «правоохранительных органов», пропали практически в полном объеме вещественные доказательства, собранные на месте преступления, а также важные документы, изъятые в своё время из государственных органов.

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Украинский боевик
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинский боевик

Тем не менее одесская, российская и мировая общественность располагают на сегодняшний день исчерпывающим количеством документальных свидетельств, которые полностью изобличают преступный умысел главарей киевского режима в отношении участников одесского Антимайдана. И досконально — в пошаговом режиме, раскрывают всю организацию и технологию этого заказного массового убийства. Начиная от завоза в Одессу нескольких тысяч боевиков-террористов и заканчивая публичным изготовлением зажигательных бомб «активистами» евромайдана.

Однозначен в данном случае и ответ на главный вопрос юриспруденции — «Кому это выгодно?». Акция устрашения в Одессе была абсолютно необходима переворотному киевскому режиму для создания соответствующего психологического фона накануне неправомерно назначенных «президентских выборов» и полного подавления оппозиционных настроений на «неблагонадежном» юго-востоке Украины.

Одесская расправа «увенчала» собой целую серию злодеяний режима в отношении мирного населения основных городов этого региона — от Харькова и Мариуполя до Запорожья и Николаева, в ходе которых были убиты десятки, ранены сотни и до смерти запуганы миллионы людей.

Можно уверенно утверждать, что если бы не эта террористическая кампания, режиму не удалось бы сфальсифицировать благоприятный для себя итог выборов даже в условиях полной подконтрольности ему избирательной системы Украины.

И вот — после всего этого кромешного ужаса, после того как киевская хунта фактически подтвердила свою вину многолетним уклонением от объективного расследования этого небывалого в послевоенной Европе преступления, официальное СМИ России, ничтоже сумняшеся, объявляет на весь мир, что это оказывается было, всего-навсего, некое «возгорание», в результате которого случился заурядный пожар!

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Одесса. 10 мая 2014 года
HOBOPOCC
Одесса. 10 мая 2014 года

Причем объявляет об этом не когда-нибудь, а всего за несколько дней до очередной годовщины одесской Хатыни! Когда одесситы и вообще все, в ком квартирует совесть, требуют объективного международного расследования этой бойни и справедливого возмездия для преступников. А тут, получается, что и расследовать ничего не надо — пожар он и есть пожар. Наверное, какой-нибудь кондиционер взорвался.

Свою лепту в это откровенное непотребство внес, к сожалению, и российский МИД. Который устами своего официального представителя обратился к киевской власти с призывом обеспечить общественный порядок в Одессе в годовщину событий 2 мая 2014 года. То есть по факту МИД РФ обратился с этой просьбой к тем заправилам режима, конкретно — к Турчинову, Парубию и Авакову, которые, как высшие должностные лица государства на тот момент (пусть даже и незаконные), несут прямую ответственность за допущенное в Одессе массовое убийство гражданского населения. А если называть вещи своими именами, то являются именно теми, кто отдавал соответствующие приказы и непосредственно организовал эту чудовищную акцию устрашения.

Уж они то «обеспечат общественный порядок»! Опыта на сей счет у этих ненасытных упырей хоть отбавляй.

regnum author Юрий Селиванов
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