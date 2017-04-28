Путин примет в Сочи Меркель и Эрдогана

Москва, , 16:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в Сочи рабочие встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Меркель прибудет в Сочи 2 мая. Лидеры России и Германии обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также Путин и Меркель поднимут вопросы борьбы с терроризмом и реализацию Минских соглашений.

Эрдоган прибудет в Сочи 3 мая. С турецким президентом Путин обсудит актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского конфликта.

На предстоящих переговорах лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта текущего года в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.