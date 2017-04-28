Пятница, 28 Апреля 2017 года
17:51:14 МСК

Тайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе

Политика

Турция: русские иногда возвращаются

Крепость Карс.1878
Крепость Карс.1878

Станислав Тарасов, 28 апреля 2017, 16:50 — REGNUM  Как сообщает турецкая газета Daily Sabah, мэр города Саракамыш Зекерия Кая заявил, что Главное управление памятников и музеев Турции намерено начать реставрацию Охотничьей резиденции российского императора Николая II, которая находится в районе Сарыкамыш в регионе Карс на северо-востоке страны. Ее планируют превратить в отель, рассчитанный на 50 мест. По словам Кая, «этот проект может стать значительным вкладом в развитие туризма в Карсе, на что надеются многие местные жители». Объективности ради отметим, что такие сообщения в турецких СМИ появлялись и раньше. Местные власти вынашивали амбициозные планы привлечь российских туристов в регион прежде всего за счет пробуждения их желания познакомится со своей историей в Турции. Вот что говорил по этому поводу председатель правления компании Kars-Kafkasya Turizm Халит Озер: «Карс, который в конце XIX — начале XX века входил в состав Российской империи, является самым «русским» из всех турецких городов. У нас есть целые улицы в русском архитектурном стиле, до сих пор среди местных жителей в обиходе русские слова. Вместе с другими туристическими компаниями мы подготовили обоснованное предложение в министерство транспорта с тем, чтобы запустить прямые авиарейсы из Москвы в Карс. Это предложение в ближайшее время будет передано в министерство. Мы сейчас активно предпринимаем усилия не только для возвращения туризма на прежний уровень, но и для привлечения внимания российских туристов к самому Карсу и расположенной недалеко от него древней армянской столице Ани, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО». В зависимости от конкретной ситуации, которая в целом складывалась на Ближнем Востоке и в самой Турции, интерес к этой тематике то затухал, то пробуждался. Вот почему сообщение Daily Sabah о намерении начать реставрацию Охотничьей резиденции российского императора Николая II в Карсе вызывает повышенное внимание. Прежде всего о самой резиденции, остатки которой сохранились в довольно приличном виде. Ранее она находилась на территории воинской части, а в 2009 году была передана в ведение министерства культуры и туризма провинции Карс. Но тут возникают вопросы интригующего характера. Утверждается, что Охотничья резиденция была построена в 1900—1902 годах (по другой версии, в 1894—1895 годах). Здание было возведено в балтийском стиле из желтой сосны без единого гвоздя. Одновременно неподалеку разместили военный городок с казармами для двух полков. Однако представить, что русский император намеревался охотиться в регионе Карса, за тысячи километров от столицы, подвергая себя личной опасности из-за непосредственной близости от русско-османской границы, будет трудно. На наш взгляд, сооружение этого объекта осуществлялось с иной целью, державшейся в тайне. Существует версия, согласно которой кто-то из лекарей советовал царской семье вывести в Карс больного гемофилией наследника престола, царевича Алексея, чтобы там с помощью дервишей найти способ его вылечить. Некоторые историки предполагают, что наследника тайно вывозили в Охотничью резиденцию для реабилитации. Известно, что император Николай II в декабре 1914 года отправился на Кавказ, чтобы посетить действующую армию. Он побывал в Карсе и в Сарыкамыше. Спустя несколько дней после приезда императора газеты сообщали: «22 декабря 1914 года в 5 часов вечера определилось поражение 9 и 10-го турецких корпусов под Саракамышем. Командир 9-го корпуса Исхан-Паша, три начальника 17, 28, 29-й дивизий и два заместителя начальников дивизий со своими штабами, более сотни офицеров и тысячи нижних чинов взято в плен. В упорном бою под Ардиганом и Саракамышем турки потерпели полное поражение». Но как в официальных хрониках, так и в мемуарах современников нет информации о посещении императором резиденции в районе Карса. Да и до того ли было тогда? Впрочем, даже без учета этой истории для граждан России, да и не только них, туристическое освоение приграничных вилайетов Турции было бы очень познавательным. Дело в том, что в результате русско-турецкой войны 1877−78 годов и по итогам Берлинского конгресса к России перешли 3 османских санджака: Карс, Ардаган (бывший Чылдыр) и Батум. 40-летний период пребывания Карса в составе Российской империи оставил в этом городе и во всем вилайете следы, которые видны и чувствуются по сей день. Именно по проектам российских архитекторов в Карсе были построены здания, которые до сих пор напоминают о пребывании русских. «Великолепные дома, отделанные черным туфом, характерные для Еревана, Тбилиси да и для Закавказья в целом, удачно комбинируют со старинными и уютными особняками, теми, что в изобилии можно встретить во Владимире или Краснодаре, — пишет один из наших современников. — Это Новый Карс, застроенный по регулярному плану градостроительства после присоединения города к Российской империи». При этом, несмотря на такую многонациональность и многоконфессиональность, крупные этнические и религиозные конфликты в области отсутствовали. Понятно, что такое миролюбие было связано с присутствием русских войск. В 1880−90-х годах в Карской области проложили несколько хороших дорог, включая шоссе Александрополь — Карc — Сарыкамыш. А в 1899 году вступила в строй железнодорожная ветка длиной в 300 км Тифлис — Карc после чего Карская область соединилась со всей империей сетью железных дорог. В Карcе и на других станциях были возведены железнодорожные вокзалы в стиле модерн. Это было как раз то самое геополитическое начало, прерванное после исчезновения Российской империи. Вот о чем заставляет задуматься современный Карс, который с широкими улицами и впечатляющей застройкой по-прежнему заметно отличается от других турецких городов.

regnum author Станислав Тарасов
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
Главное сегодня
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»
МоскваРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
МоскваРоссия Военно-морской флот Техника
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовТайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
28.04.17
Юрий СеливановОфициальная пропаганда России адвокатирует палачей Одессы?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Порошенко: Минск не позволит РФ напасть на Украину с территории Белоруссии
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
28.04.17
Москва встала в 10–балльных пробках — главное за неделю
МоскваРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Дело о взятке в Казани: арестован лидер «Единой России» в гордуме Хайруллин
КазаньРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Станислав СтремидловскийТрампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
Автопробегом по «Платону»: Ответ водителей Карачаево-Черкесии Медведеву
ЧеркесскРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
ещё главное