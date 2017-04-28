Станислав Тарасов, , 16:50 — REGNUM Как сообщает турецкая газета Daily Sabah, мэр города Саракамыш Зекерия Кая заявил, что Главное управление памятников и музеев Турции намерено начать реставрацию Охотничьей резиденции российского императора Николая II, которая находится в районе Сарыкамыш в регионе Карс на северо-востоке страны. Ее планируют превратить в отель, рассчитанный на 50 мест. По словам Кая, «этот проект может стать значительным вкладом в развитие туризма в Карсе, на что надеются многие местные жители». Объективности ради отметим, что такие сообщения в турецких СМИ появлялись и раньше. Местные власти вынашивали амбициозные планы привлечь российских туристов в регион прежде всего за счет пробуждения их желания познакомится со своей историей в Турции. Вот что говорил по этому поводу председатель правления компании Kars-Kafkasya Turizm Халит Озер: «Карс, который в конце XIX — начале XX века входил в состав Российской империи, является самым «русским» из всех турецких городов. У нас есть целые улицы в русском архитектурном стиле, до сих пор среди местных жителей в обиходе русские слова. Вместе с другими туристическими компаниями мы подготовили обоснованное предложение в министерство транспорта с тем, чтобы запустить прямые авиарейсы из Москвы в Карс. Это предложение в ближайшее время будет передано в министерство. Мы сейчас активно предпринимаем усилия не только для возвращения туризма на прежний уровень, но и для привлечения внимания российских туристов к самому Карсу и расположенной недалеко от него древней армянской столице Ани, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО». В зависимости от конкретной ситуации, которая в целом складывалась на Ближнем Востоке и в самой Турции, интерес к этой тематике то затухал, то пробуждался. Вот почему сообщение Daily Sabah о намерении начать реставрацию Охотничьей резиденции российского императора Николая II в Карсе вызывает повышенное внимание. Прежде всего о самой резиденции, остатки которой сохранились в довольно приличном виде. Ранее она находилась на территории воинской части, а в 2009 году была передана в ведение министерства культуры и туризма провинции Карс. Но тут возникают вопросы интригующего характера. Утверждается, что Охотничья резиденция была построена в 1900—1902 годах (по другой версии, в 1894—1895 годах). Здание было возведено в балтийском стиле из желтой сосны без единого гвоздя. Одновременно неподалеку разместили военный городок с казармами для двух полков. Однако представить, что русский император намеревался охотиться в регионе Карса, за тысячи километров от столицы, подвергая себя личной опасности из-за непосредственной близости от русско-османской границы, будет трудно. На наш взгляд, сооружение этого объекта осуществлялось с иной целью, державшейся в тайне. Существует версия, согласно которой кто-то из лекарей советовал царской семье вывести в Карс больного гемофилией наследника престола, царевича Алексея, чтобы там с помощью дервишей найти способ его вылечить. Некоторые историки предполагают, что наследника тайно вывозили в Охотничью резиденцию для реабилитации. Известно, что император Николай II в декабре 1914 года отправился на Кавказ, чтобы посетить действующую армию. Он побывал в Карсе и в Сарыкамыше. Спустя несколько дней после приезда императора газеты сообщали: «22 декабря 1914 года в 5 часов вечера определилось поражение 9 и 10-го турецких корпусов под Саракамышем. Командир 9-го корпуса Исхан-Паша, три начальника 17, 28, 29-й дивизий и два заместителя начальников дивизий со своими штабами, более сотни офицеров и тысячи нижних чинов взято в плен. В упорном бою под Ардиганом и Саракамышем турки потерпели полное поражение». Но как в официальных хрониках, так и в мемуарах современников нет информации о посещении императором резиденции в районе Карса. Да и до того ли было тогда? Впрочем, даже без учета этой истории для граждан России, да и не только них, туристическое освоение приграничных вилайетов Турции было бы очень познавательным. Дело в том, что в результате русско-турецкой войны 1877−78 годов и по итогам Берлинского конгресса к России перешли 3 османских санджака: Карс, Ардаган (бывший Чылдыр) и Батум. 40-летний период пребывания Карса в составе Российской империи оставил в этом городе и во всем вилайете следы, которые видны и чувствуются по сей день. Именно по проектам российских архитекторов в Карсе были построены здания, которые до сих пор напоминают о пребывании русских. «Великолепные дома, отделанные черным туфом, характерные для Еревана, Тбилиси да и для Закавказья в целом, удачно комбинируют со старинными и уютными особняками, теми, что в изобилии можно встретить во Владимире или Краснодаре, — пишет один из наших современников. — Это Новый Карс, застроенный по регулярному плану градостроительства после присоединения города к Российской империи». При этом, несмотря на такую многонациональность и многоконфессиональность, крупные этнические и религиозные конфликты в области отсутствовали. Понятно, что такое миролюбие было связано с присутствием русских войск. В 1880−90-х годах в Карской области проложили несколько хороших дорог, включая шоссе Александрополь — Карc — Сарыкамыш. А в 1899 году вступила в строй железнодорожная ветка длиной в 300 км Тифлис — Карc после чего Карская область соединилась со всей империей сетью железных дорог. В Карcе и на других станциях были возведены железнодорожные вокзалы в стиле модерн. Это было как раз то самое геополитическое начало, прерванное после исчезновения Российской империи. Вот о чем заставляет задуматься современный Карс, который с широкими улицами и впечатляющей застройкой по-прежнему заметно отличается от других турецких городов.