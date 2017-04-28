СМИ: В Грузии настороженно ожидают заезда российских байкеров

Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Группа российских байкеров «Ночные волки» собирается приехать в Тбилиси 9 мая, но опасается провокаций, которые могут устроить активисты «Единого национального движения» и сторонники этой партии. Об этом со ссылкой на заявление руководителя Российско-грузинского молодежного союза Ираклия Кипиани пишет грузинское издание «Резонанси».

Автор статьи напоминает, что российские байкеры в рамках акции «Георгиевская ленточка» посетили Грузию 9 мая 2015 года, но тогда протест по поводу их прибытия выразили члены неправительственной организации «Свободная зона», с которыми у участников акции произошло несколько инцидентов.

По словам Кипиани, в Грузию планируют приехать 30−35 байкеров, которые не хотят новых инцидентов и провокаций, поэтому требуют определенных гарантий от соответствующих ведомств.

«Если кого-то раздражают медали, полученные моим прадедом, героем второй мировой войны, меня мнение этих людей вообще не интересует. Это не советская символика. Тогда давайте будем ходить по домам и у кого обнаружим медали героев Второй мировой войны, будем штрафовать и запрещать. Если у нас демократия и свобода слова, почему я не имею права носить ленточку, которая для меня означает победу во Второй мировой войне?» — заявил Ираклий Кипиани.

По его информации, в рамках акции, которую планируют байкеры, они собираются объехать памятники и мемориальные доски героев Второй мировой войны, очистить прилегающие к памятникам территории, встретиться с ветеранами.

Комментируя изданию информацию Кипиани, политолог Рамаз Сакварелидзе отметил, что раздражение, которое вызывают в грузинском обществе люди, «приезжающие из России с символикой оккупантства», ему вполне понятно, и было бы странно, если бы они такого раздражения не вызывали. Что касается инцидентов, политолог считает, что это будет зависеть от поведения самих байкеров.

«Если они не будут выдвигать эту символику на передний план и все это не будет обременено знаком оккупантства, то, возможно, ничего и не случится. Но если эта символика будет на переднем плане, то опять последует раздражение, словесные оскорбления и драки», — предположил политолог.