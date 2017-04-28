«Дело идет к тому, что прямых президентских выборов в Грузии не будет»

Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил политических оппонентов, что правящая партия может передумать, и прямые президентские выборы в 2018 году проведены не будут.

Так спикер парламента прокомментировал заявление президента Георгия Маргвелашвили о том, что на компромиссы в вопросах, связанных с Конституцией, он идти не намерен. С критикой инициативы Ираклия Кобахидзе о возможности политического компромисса и проведения в 2018 году прямых выборов президента выступили и представители оппозиционных партий.

«Дело идет к тому, что наши оппоненты во главе с президентом делают неправильные шаги, о чем я очень сожалею. Президент, который должен быть внепартийной фигурой, через свою администрацию встречается с партиями, а также с экспертами и договаривается о том, как атаковать парламент Грузии. Если этот процесс продолжится, компромисс потеряет всякий смысл, и мы перейдем к системе, которая является правильной со всех точек зрения», — заявил Кобахидзе.

Такой правильной системой он и правящая партия считают выборы президента 300 полномочными представителями. Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что его политическая команда готова пойти на политический компромисс и в 2018 году провести прямые выборы президента, тем самым отсрочив введение новой системы выборов главы государства до 2023 года.