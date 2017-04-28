Пятница, 28 Апреля 2017 года
16:20:51 МСК

«Дело идет к тому, что прямых президентских выборов в Грузии не будет»

Политика

Правящая партия может передумать

Тбилиси, 28 апреля 2017, 16:05 — REGNUM  Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил политических оппонентов, что правящая партия может передумать, и прямые президентские выборы в 2018 году проведены не будут.

Так спикер парламента прокомментировал заявление президента Георгия Маргвелашвили о том, что на компромиссы в вопросах, связанных с Конституцией, он идти не намерен. С критикой инициативы Ираклия Кобахидзе о возможности политического компромисса и проведения в 2018 году прямых выборов президента выступили и представители оппозиционных партий.

«Дело идет к тому, что наши оппоненты во главе с президентом делают неправильные шаги, о чем я очень сожалею. Президент, который должен быть внепартийной фигурой, через свою администрацию встречается с партиями, а также с экспертами и договаривается о том, как атаковать парламент Грузии. Если этот процесс продолжится, компромисс потеряет всякий смысл, и мы перейдем к системе, которая является правильной со всех точек зрения», — заявил Кобахидзе.

Такой правильной системой он и правящая партия считают выборы президента 300 полномочными представителями. Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что его политическая команда готова пойти на политический компромисс и в 2018 году провести прямые выборы президента, тем самым отсрочив введение новой системы выборов главы государства до 2023 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Грузии
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Станислав СтремидловскийТрампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
ещё главное