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Делегация ЕС обсудила в Ташкенте вопросы сотрудничества

Политика

Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Петер отметил, что ЕС приветствует происходящие в стране реформы

Ташкент, 28 апреля 2017, 15:58 — REGNUM  Сотрудничество между ЕС и Узбекистаном в сферах политики, экономики, предоставления технической помощи для целей развития в Министерствах иностранных дел, высшего и среднего специального образования, экономики, сельского и водного хозяйства, а также в Государственном комитете по инвестициям обсудила в ходе визита в Тешкент делегация официальных лиц Европейского Союза, которая посетила 26−28 апреля Узбекистан, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы представительства ЕС в Узбекистане.

Делегация также встретилась с представителями дипломатического корпуса, европейских компаний, неправительственных организаций Узбекистана, ознакомилась с деятельностью проектов, осуществляемых в стране при финансовой поддержке ЕС.

Собеседник агентства сообщил, что представители ЕС провели переговоры с высокопоставленными членами правительства Узбекистана.

«Стороны обсудили сотрудничество между ЕС и Узбекистаном в сферах политики, экономики, предоставления технической помощи для целей развития в Министерствах иностранных дел, высшего и среднего специального образования, экономики, сельского и водного хозяйства, а также в Государственном комитете по инвестициям», — отметили в пресс-службе.

Как заявили в представительстве, в ходе встреч глава делегации, спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Петер Буриан отметил, что ЕС приветствует происходящие в стране реформы, которые создают новые условия для укрепления двусторонних отношений Узбекистана с ЕС и другими государствами Центральной Азии.

«ЕС ценит важную роль, которую Узбекистан играет в поддержании стабильности в регионе и его экономическом развитии. ЕС готов поддержать недавно утвержденную Стратегию действий по дальнейшему развитию Узбекистана в пяти приоритетных сферах на 2017−2021 гг., а также различные программы сотрудничества между ЕС и Узбекистаном», — отметил Буриан.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в рамках соглашения между правительством Узбекистана и ЕС стране будет предоставлен грант в размере 21,5 млн евро на развитие исследовательской деятельности в области сельского хозяйства.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС выделит Узбекистану 21,5 млн евро на развитие сельского хозяйства

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