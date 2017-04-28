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Правительство РФ против отмены «статьи Дадина»

Политика

По ряду причин

Москва, 28 апреля 2017, 15:50 — REGNUM  Правительство РФ не поддерживает отмену «статьи Дадина». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, правительство направило отрицательный отзыв на законопроект, внесенный депутатами от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Парламентарии предлагали исключить из УК ст. 212 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия либо пикетирования».

Правительство ссылается на решение Конституционного суда, который признал существующие нормы соответствующими основному закону страны.

Кроме того, отмечаются отзыве за подписью замглавы правительства Сергея Приходько, «в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо статистические данные, подтверждающие необходимость внесения предлагаемых изменений в УК».

Ильдар Дадин был первым в России осужденным по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил приговор, сочтя, что дело завели в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Между тем Минюст России во исполнение решения Конституционного суда РФ приступил к подготовке законопроекта, предусматривающего декриминализации совершенных повторно нарушений при проведении митингов в случаях, если нарушителем не совершено каких-либо преступных деяний, подпадающих под действие соответствующих статей УК РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме поддерживает декриминализацию «статьи Дадина»

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Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
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