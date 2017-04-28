Лишить мандата ярославского депутата Тамарова мешает «правовая коллизия»

Ярославль, , 15:42 — REGNUM Председатель комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Виктор Тамаров, осужденный в январе 2017 года по статье «злоупотребление полномочиями» и амнистированный в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, до сих пор не лишен мандата из-за правовой коллизии. Об этом ИА REGNUM сообщил спикер облдумы Михаил Боровицкий.

Председатель заксобрания обратил внимание на то, что заявление об увольнении Тамарова с должности депутата на постоянной основе было удовлетворено уже давно, и Тамаров не получает зарплату. Тем не менее, формально он остается депутатом, поскольку мандата он лишен не был. Сложность, по словам Боровицкого состоит в том, что, с одной стороны, в отношении Тамарова есть вступивший в законную силу обвинительный приговор, с другой — депутат освобожден от наказания в связи с амнистией, и судимость с него снята.

«Мы наблюдаем некую правовую коллизию. У нас сейчас идут консультации на тему того, какое решение мы можем принять для того, чтобы оно было юридически грамотно и неоспоримо. Отмечу, что Виктор Тамаров в связи с освобождением от отбывания наказания может участвовать в любых выборах», — пояснил Михаил Боровицкий.

Бывший председатель комитета Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков в беседе с ИА REGNUM высказал мнение, что Виктора Тамарова необходимо лишать мандата, поскольку «если он амнистирован, то это не значит, что наказание не наложено».

«Он осужден. Когда освобождают от условного срока и снимают судимость — это все мера наказания. Приговор-то все равно состоялся. По уму он должен быть лишен мандата. Но на следующие выборы он может пойти, это факт», — заявил Андрей Крутиков.

Ранее депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев (КПРФ) сообщал ИА REGNUM, что дума, возможно, специально затягивает вопрос с лишением Тамарова мандата, чтобы не назначать дополнительные выборы в одномандатном округе № 19. Мардалиев обращал внимание на то, что этот вопрос можно было решить на пленарном заседании думы 25 апреля. Вопрос этот так и не был рассмотрен. Теперь, по мнению коммуниста, у прокуратуры появились основания для реагирования, поскольку «законных оснований не рассматривать заявление Тамарова у думы нет».

Округ № 19 является одни из самых больших по территории и самых удаленных от Ярославля. Он включает в себя Борисоглебский район и часть Переславского и Ростовского районов. Здесь сильны позиции «Справедливой России» (главы Ростовского и Борисоглебского районов представляют эту партию) и в случае назначения довыборов не исключена победа оппозиционера. Если довыборы не будут назначены до 3 сентября, то проводиться они не будут, поскольку до конца срока полномочий действующего созыва облдумы останется менее года.

Виктор Тамаров 31 января был приговорен к 1 году 8 месяцам условно с испытательным сроком 2 года по обвинению в злоупотреблении полномочий. При этом суд освободил его от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приговор вступил в законную силу 11 февраля, судимость Тамарова считается снятой.

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