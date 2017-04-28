С затонувшего корабля «Лиман» эвакуировали оборудование и боеприпасы

Москва, , 15:41 — REGNUM Эвакуация специального оборудования, документации, оружия и боеприпасов с затонувшего в Черном море разведывательного корабля «Лиман» ВМФ РФ проведена 28 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля была эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму», — сообщили в министерстве.

Напомним, крушение корабля произошло 27 апреля: судно протаранил турецкий сухогруз Youzarsif-H, следовавший под флагом Того, в территориальных водах Турции — в 40 км северо-западнее пролива Босфор.

Российский корабль получил пробоину ниже ватерлинии и затонул. Экипаж был эвакуирован. Вероятной причиной столкновения сухогруза с российским кораблем названы плохие погодные условия (туман).

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Инцидент с российским кораблем прокомментировало британское издание The Times, саркастически отметившее, что разведывательное судно не смогло увернуться от сухогруза с коровами.

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