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СМИ: Лондон готовит законы о введении санкций после Brexit

Политика

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором 51,9% избирателей страны проголосовали за выход Лондона из ЕС

Ангела Меркель
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Лондон, 28 апреля 2017, 15:29 — REGNUM  Законопроекты, позволяющие присоединиться официальному Лондону к ограничительным мерам Европейского союза после завершения процедуры Brexit, разрабатывают в Великобритании. Об этом сообщает в пятницу, 28 апреля, телерадиокомпания ВВС.

«Великобритания экстренно разрабатывает законопроекты, которые позволят Лондону после Brexit продолжать вводить санкции в отношении иностранных государств наравне с другими членами ЕС», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, британские министры на минувшей неделе уже приступили к консультациям по этому вопросу.

27 апреля 2017 г. канцлер Германии Ангела Меркель призвала официальный Лондон не питать «иллюзий» по поводу сохранения привилегий страны-члена ЕС после Brexit.

«У третьего государства не будет равных прав или каких-либо привилегий, которыми располагает государство-член ЕС», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором 51,9% избирателей страны проголосовали за выход Лондона из ЕС. Переговоры по Brexit официально начались в марте текущего года и должны завершиться в 2019 году.

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