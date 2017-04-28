Украина получила от США новейшие средства радиосвязи на $21 млн

Киев, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, США передали украинским пограничникам средства военной радиосвязистоимостью $21 млн. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время процедуры получения военной помощи, передает ИА REGNUM.

«Рад возможности сегодня участвовать во вручении пограничникам современной высокоэффективной техники, которую мы получили от наших партнеров США. Это средства военной радиосвязи различных типов производства компании Harris общей стоимостью свыше 21 млн долл. Это почти 0,5 млрд грн. Эта техника значительно повысит эффективность ваших действий, обороны и охраны границ государства. Она позволит организовать защищенную телефонную связь между подразделениями приграничной службы и значительно улучшить взаимодействие с подразделения ВСУ. Она даст возможность эффективно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы агрессора. Мы очень благодарны нашему партнеру — США», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Украина увеличивает расходы на социальное обеспечение силовиков, в частности строит новое жилье. «Вместе с наращиванием военной составляющей и реформированием ведомства уделяем внимание увеличению социальных гарантий воинам. Особенно приятно сегодня с министром (обороны Украины Степаном Полтораком — ИА REGNUM ) вручить ключи от нового жилья. В этом году для обеспечения жильем военнослужащих Государственной пограничной службы бюджетом выделено более 200 млн грн (7,5 млн долл). Это даст возможность обеспечить жильем и вручить новые квартиры более 320 военнослужащим только в этом году», — рассказал Порошенко.

По словам президента, сегодня власти России расшатывают обстановку в украинских регионах. «Враг не только вторгся на нашу территорию, но и делает все возможное, чтобы расшатать обстановку в других регионах. И вопрос создания надежной системы внутренней безопасности государства стоит очень остро. Безусловно, одним из ключевых элементов внутренней безопасности, является безопасность границ. За эту безопасность отвечаете вы — воины-пограничники Украины. Я неоднократно подчеркивал, что государство начинается с границы. Гости, которые к нам приезжают, видят красивые и улыбчивые лица наших пограничниц и наши двери всегда открыты. Но тем, кто к нам придет с оружием в руках или тем, кто пришел, первыми в бой идут пограничники. Мы должны сделать все, чтобы пограничная служба была на наивысшем уровне», — призвал Порошенко.

В МВД Украины уточнили, что приборы радиосвязи поступили в рамках совместного с правительством США проекта международной технической помощи «Усиление возможностей Государственной пограничной службы Украины».

Так, США передали 569 комплектов радиосвязи. Радиостанции, среди которых стационарные, автомобильные, ранцевые и портативные, будут установлены на катерах морской охраны, постах технического наблюдения, расположенные в подразделениях охраны государственной границы в Донбассе и предоставлены мобильным подразделениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля, издание Голос Америки со ссылкой на Foreign Policy писало, что в 2018 году США могут сократить помощь Украине на 68,8%.

Отмечается, что новый бюджет США предусматривает сокращение на треть помощи развивающимся странам в рамках обещания главы США Дональда Трампа придерживаться политики «Америка превыше всего».

В частности, реструктуризация предусматривает перенаправление средств из программы помощи на программу развития, которая тесно связана с целями национальной безопасности США. Объем помощи для Украины на 2018 год в предварительном плане бюджета составлял более $570 млн. Однако новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн.